Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:15

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год

Георгий Горностаев
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что планирует провести Новый год в кругу семьи.

— Как вы планируете встретить Новый год?

— Хочу встретить Новый год в кругу семьи. Надеюсь, ничего не помешает. А дальше, после Нового года, надеюсь получится куда-нибудь съездить с детьми. Есть определенные наметки, скажем так. Детей много, хочется всем уделить внимание. Возможно, мы как-то их поделим — с одними съездим сейчас на недельку, а с другими потом на недельку.

9 декабря «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 1:0. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
1
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гаврилов: «Уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров «Спартака» уже в следующем матче»
Ларин: «Думаю, что никто из «Крыльев Советов» зимой не уйдет»
Трошечкин: «Пари НН» был близок к забитому мячу в концовке матча с «Зенитом»
Масалитин предположил, почему у Абаскаля возникли проблемы в отношениях с игроками «Спартака»
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Семак: «Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергеев — о победе над «Пари НН»: «Три очка не пахнут, двигаемся дальше»

Масалитин предположил, почему у Абаскаля возникли проблемы в отношениях с игроками «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости