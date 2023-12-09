Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что планирует провести Новый год в кругу семьи.

— Как вы планируете встретить Новый год?

— Хочу встретить Новый год в кругу семьи. Надеюсь, ничего не помешает. А дальше, после Нового года, надеюсь получится куда-нибудь съездить с детьми. Есть определенные наметки, скажем так. Детей много, хочется всем уделить внимание. Возможно, мы как-то их поделим — с одними съездим сейчас на недельку, а с другими потом на недельку.

9 декабря «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 1:0. На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.