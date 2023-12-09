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Сегодня, 23:12

Сергеев — о победе над «Пари НН»: «Три очка не пахнут, двигаемся дальше»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о состоянии своего здоровья после матча 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0). Он вышел на поле на 73-й минуте.

— Как себя чувствуете? В последних играх не так часто видели вас на поле.

— Все нормально, приболел перед игрой с «Локомотивом». Сейчас все хорошо, чувствую себя отлично. Сегодня выиграли и уходим в отпуск с хорошим настроением.

— Непростой матч. Быстрый гол забили, но для уверенности, наверное, не хватило второго мяча?

— Главное, что выиграли. Сыграли на ноль сзади, один забили спереди. Три очка не пахнут, двигаемся дальше. Сейчас есть время, чтобы хорошо отдохнуть, залечить все раны и готовиться уже на сборах.

— Как будете отмечать Новый год?

— Все по традиции, поеду домой к родителям.

— Будете ли следить завтра за игрой «Краснодара» и ЦСКА?

— Я не буду смотреть футбол. Вообще. У меня отпуск (смеется). Потом узнаю, как сыграли.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; благодаря голу Матео Кассьерры (1:0). Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и минимум на сутки вернулся на вершину

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

 8
П
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Локомотив

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И К Ж
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