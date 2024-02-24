Камоцци: «Спартаку» не хватало такого игрока, как Угальде»
Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о новичке «Спартака» Манфреде Угальде.
Угальде перешел в московскую команду из «Твенте» 29 января за 13 миллионов евро.
«Угальде точно поможет «Спартаку» во второй части РПЛ. Им нужен такой игрок, его не хватало», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
В нынешнем сезоне 21-летний Угальде сыграл 25 матчей за «Твенте», в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 30 очков по итогам 18 матчей.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|12-24
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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