Камоцци: «Спартаку» не хватало такого игрока, как Угальде»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о новичке «Спартака» Манфреде Угальде.

Угальде перешел в московскую команду из «Твенте» 29 января за 13 миллионов евро.

«Угальде точно поможет «Спартаку» во второй части РПЛ. Им нужен такой игрок, его не хватало», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В нынешнем сезоне 21-летний Угальде сыграл 25 матчей за «Твенте», в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 30 очков по итогам 18 матчей.