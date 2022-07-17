Главный тренер «Торпедо» рассказал, что Кутепов выбыл на месяц из-за травмы

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, что защитник команды Илья Кутепов пропустит месяц из-за травмы.

«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получил травму», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.