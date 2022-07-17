«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Сулейманов получил две желтые карточки в первом тайме

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов был удален уже в первом тайме матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

За короткий промежуток времени он совершил два грубых фола в центре поля. Оба раза футболист получил желтую карточку, в результате чего был вынужден покинуть поле.

Напомним, что 22-летний Сулейманов является выпускником академии «Локомотива».э