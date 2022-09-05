Савичев заявил, что нападающий «Торпедо» Лаптев сломал ребро перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев перед матчем 8-го тура РПЛ против «Ростова» рассказал, что нападающий московского клуба Денис Лаптев получил травму.

«На каждую игру настраиваемся, не всегда все получается. Надеемся, что сегодня сдвинемся с места. У Дениса Лаптева травма. Он выбыл дней на 7. Диагностировали перелом ребра. Ле Таллек в обойме, просто сегодня не выйдет с первых минут», — приводит слова Савичева пресс-служба «Торпедо».

В текущем сезоне 31-летний белорусский форвард провел 4 матча во всех турнирах за «Торпедо» и не отличился результативными действиями.

После 7 туров чемпионата России московский клуб занимает 15-е место, набрав 1 очко.

Матч «Торпедо» — «Ростов» пройдет сегодня, 5 сентября. Начало матча — 20.00 по московскому времени.