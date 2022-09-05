«Урал» может подписать нападающего «Астаны»

Нападающий «Астаны» Рай Влут продолжит карьеру в «Урале». За переход футболиста российский клуб заплатит 250 тысяч евро, утверждает Meta-ratings.kz.

27-летний Влут выступает за «Астану» с марта 2022 года. На счету форварда 18 матчей за казахстанский клуб, в которых он забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист дважды становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ.

Летнее трансферное окно закроется в России 8 сентября.