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5 сентября, 19:43

«Урал» может подписать нападающего «Астаны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Астаны» Рай Влут продолжит карьеру в «Урале». За переход футболиста российский клуб заплатит 250 тысяч евро, утверждает Meta-ratings.kz.

27-летний Влут выступает за «Астану» с марта 2022 года. На счету форварда 18 матчей за казахстанский клуб, в которых он забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист дважды становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ.

Летнее трансферное окно закроется в России 8 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/ural-podpishet-napadayushchego-astany-vluta-1353613/
ФК Астана
ФК Урал
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