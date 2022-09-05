Дасаев: «Зенит» доминировал, имея больше возможностей, чем у «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оценил игру команды в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Если брать первый тайм, то, конечно, «Зенит» доминировал, имея больше возможностей, чем у «Спартака». Но мы забили первый гол, а затем стали играть на удержание счета, отошли назад, что всегда чревато последствиями. Во втором тайме «Зенит» опять взял мяч на контроль, конечно, первый гол нелепый получился с углового, ковырнули. Если говорить про второй гол, то защитники сильно пятились к вратарю, мне вот это непонятно, я думаю, что нужно было встречать на пределах штрафной площадки, поэтому получился второй гол.

А когда «Зенит» повел, то отошел назад, стал играть от обороны, «Спартак» стал доминировать. Были возможности и моменты, но не получилось. Получается, что главная причина в том, что «Спартак» отошел назад при забитом мяче и стал играть на удержание счета», — сказал Дасаев ТАСС.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 11 сентября на выезде сыграют с «Ростовом».