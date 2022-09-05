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5 сентября, 19:12

Дасаев: «Зенит» доминировал, имея больше возможностей, чем у «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оценил игру команды в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Если брать первый тайм, то, конечно, «Зенит» доминировал, имея больше возможностей, чем у «Спартака». Но мы забили первый гол, а затем стали играть на удержание счета, отошли назад, что всегда чревато последствиями. Во втором тайме «Зенит» опять взял мяч на контроль, конечно, первый гол нелепый получился с углового, ковырнули. Если говорить про второй гол, то защитники сильно пятились к вратарю, мне вот это непонятно, я думаю, что нужно было встречать на пределах штрафной площадки, поэтому получился второй гол.

А когда «Зенит» повел, то отошел назад, стал играть от обороны, «Спартак» стал доминировать. Были возможности и моменты, но не получилось. Получается, что главная причина в том, что «Спартак» отошел назад при забитом мяче и стал играть на удержание счета», — сказал Дасаев ТАСС.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 11 сентября на выезде сыграют с «Ростовом».

Источник: https://tass.ru/sport/15654883
Ринат Дасаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

 2 1 1
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