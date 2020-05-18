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Главный тренер «Спартака» Тедеско и почти все легионеры вернутся в Москву в среду

14:02
Игроки «Спартака» и главный тренер Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака» и главный тренер Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», тренеры и почти все легионеры «Спартака» вернутся в Москву в среду, 20 мая.

Столицу на время периода самоизоляции покидали: главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Владимир Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малколм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и Андре Шюррле (немец, скорее всего, возращаться не будет), нападающий Джордан Ларссон.

Отдельно от других спартаковцев прилетит разве что Ларссон. Шведу удобнее добраться в Москву на самолете, который скандинавские легионеры РПЛ заказали на вторник, 19 мая.

При этом латиноамериканцы — защитник Айртон, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Эсекиель Понсе — оставались в России.

К тренировкам спартаковцы приступят в конце текущей недели. (Константин Алексеев)

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