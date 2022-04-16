Ваноли: «Каждый день следим за Промесом, надеемся он восстановится»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1) высказался о травмах в команде.

— Что с Умяровым?

Он восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение. Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА. У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Ростовом».