Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу арбитров в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:1).

«Конечно, в любом матче можно найти решения арбитров, к которым можно апеллировать. Сегодняшняя игра «Спартака» не стала исключением. Конкретные эпизоды, которые случились в этой встрече, обсуждать не хотел бы, но в целом были и будут вопросы к решению судейской бригады. Ни в коем случае не призываю «Спартак» делать заявления о судействе после матча с «Рубином». В этой игре сами футболисты виноваты в результате, который есть. В таком случае нельзя говорить о каких-то моментах с точки зрения судейской бригады, что они могли что-то упустить», — сказал Николаев «СЭ».

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:1) обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

«Спартак» (31 очко) занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» (26 очков) идет двенадцатым.