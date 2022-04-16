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Судейство

Сегодня, 21:56

Арбитр Николаев считает, что в игре «Спартак» — «Рубин» есть вопросы к решениям судейской бригады

Арбирт Николаев отреагировал на судейство в матче «Спартак» — «Рубин»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу арбитров в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:1).

«Конечно, в любом матче можно найти решения арбитров, к которым можно апеллировать. Сегодняшняя игра «Спартака» не стала исключением. Конкретные эпизоды, которые случились в этой встрече, обсуждать не хотел бы, но в целом были и будут вопросы к решению судейской бригады. Ни в коем случае не призываю «Спартак» делать заявления о судействе после матча с «Рубином». В этой игре сами футболисты виноваты в результате, который есть. В таком случае нельзя говорить о каких-то моментах с точки зрения судейской бригады, что они могли что-то упустить», — сказал Николаев «СЭ».

Матч 25-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:1) обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

«Спартак» (31 очко) занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» (26 очков) идет двенадцатым.

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X2

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Наполи
Рома

П1

23%

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Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
ФК Спартак (Москва)
6
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
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16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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