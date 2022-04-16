Ваноли прокомментировал ничью «Спартака» в матче против «Рубина»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«В первом тайме мы играли медленно. Не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами играть сложно. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы больше использовать фланги и находить передачей наших нападающих. Мне второй тайм понравился намного больше. Проблема нашей команды — психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя.

Почему решил поставить Джикию на левый фланг обороны? Мы изменили схему, вышел Бакаев. Оценю игру Джикии хорошо, также как и хорошо сыграли Хлусевич и Игнатов. Мы старались играть флангами. Игнатов во втором тайме мог играть шире, Джикия мог смещаться в центр», — сказал тренер.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.