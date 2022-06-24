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Нападающий Кухта не вернется в «Локомотив» по семейным обстоятельствам

Алексей Еремин
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Нападающий «Локомотива» Ян Кухта не вернется в Россию по семейным обстоятельствам, информирует Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, в семье футболиста возникли проблемы, связанные с женой форварда Барбарой и их общим ребенком. Вероятно, Кухта вернется в «Славию», а клуб отдаст уплаченные за него деньги или их часть. Однако ряд чешских клубов также рассматривают возможность подписать нападающего.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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