Абаскаль хотел подойти к Безбородову после матча с «Факелом», но тренера увели с поля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хотел подойти к главному арбитру матча 19-го тура РПЛ Владиславу Безбородову после завершения встречи против «Факела» (3:2).

Испанский специалист попытался подойти к судье, но его увели с поля.

Безбородов отменил гол «Спартака» в первом тайме после просмотра видеоповтора.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

«Факел» занимает 14-е место с 15 очками за 19 матчей.