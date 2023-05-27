Хохлов — о ничьей с «Зенитом»: «Счет отражает соотношение сил на поле»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 29-го тура РПЛ (1:1).

«Хорошая игра была. Боевая ничья. Счет отражает соотношение сил сегодня на поле. И у нас моменты были хорошие, и «Зенит» мог забить. Заслуженно команды получили по одному очку», — цитирует пресс-служба клуба Хохлова.

«Сочи» в 29 турах чемпионата России набрал 38 очков и расположился на 10-й строчке. «Зенит», ранее досрочно ставший чемпионом РПЛ, имеет в активе 67 баллов.