Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Николич оценил игру Бакаева за «Аль-Вахду»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич оценил игру Зелимхана Бакаева в чемпионате ОАЭ.

— Как вам игра Бакаева за «Аль-Вахду»?

— Он пришел в сентябре — тут было очень жарко, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Если бы мы играли наш турнир 15 августа, когда начался чемпионат ОАЭ, мы обыграли бы все русские команды тут. Сначала Бакаеву нужно было время, потом они поменяли тренера. Сейчас, мне кажется, он играет неплохо, забил в дерби «Аль-Айну». Это добавило ему уверенности и статуса в команде. Мне кажется, он играет все лучше с каждым днем здесь.

— Не считаете ли, что играть такой турнир перед второй частью сезона — большой риск?

— Нет риска. Это товарищеский турнир, мы будем использовать только полностью здоровых игроков. Пятеро сборников присоединятся только завтра. Мунас и Думбия вольются в команду еще позже. Мне нравится играть против сильных команд из России, чтобы как следует подготовиться к чемпионату. Нет цели умереть на поле сегодня. Наша задача — именно подготовка к матчам лиги.

27-летний Бакаев арендован клубом «Аль-Вахда» до лета 2024 года. В 12 матчах за клуб из ОАЭ он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.