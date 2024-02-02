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2 февраля, 11:37

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Николич оценил игру Бакаева за «Аль-Вахду»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич оценил игру Зелимхана Бакаева в чемпионате ОАЭ.

— Как вам игра Бакаева за «Аль-Вахду»?

— Он пришел в сентябре — тут было очень жарко, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Если бы мы играли наш турнир 15 августа, когда начался чемпионат ОАЭ, мы обыграли бы все русские команды тут. Сначала Бакаеву нужно было время, потом они поменяли тренера. Сейчас, мне кажется, он играет неплохо, забил в дерби «Аль-Айну». Это добавило ему уверенности и статуса в команде. Мне кажется, он играет все лучше с каждым днем здесь.

— Не считаете ли, что играть такой турнир перед второй частью сезона — большой риск?

— Нет риска. Это товарищеский турнир, мы будем использовать только полностью здоровых игроков. Пятеро сборников присоединятся только завтра. Мунас и Думбия вольются в команду еще позже. Мне нравится играть против сильных команд из России, чтобы как следует подготовиться к чемпионату. Нет цели умереть на поле сегодня. Наша задача — именно подготовка к матчам лиги.

27-летний Бакаев арендован клубом «Аль-Вахда» до лета 2024 года. В 12 матчах за клуб из ОАЭ он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Зелимхан Бакаев
ФК Аль-Вахда
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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