Николич доволен работой Ивича в «Краснодаре»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич оценил работу Владимира Ивича в «Краснодаре».

— Что скажете по поводу работы Ивича в России?

— Он сейчас здесь, мы виделись не так давно, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Владимир — мой хороший друг. Два дня подряд встречались с ним и его штабом. Очень рад за него. Перед поездкой в Россию он звонил мне, узнавал, как и что. Очень рад, что он смог добавить результата «Краснодару». У клуба еще нет ни одного трофея. Было бы круто, если бы им удалось завоевать титул в этом году. Но легко не будет. Все знают, что вторая часть РПЛ всегда тяжелее первой. Но я верю в него!

После 18 туров «Краснодар» под руководством Ивича набрал 38 очков и лидирует в чемпионате России.