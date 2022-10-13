Агент Бальде заявил, что игрок вернется в состав «Спартака» в форме

Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» о тренировках игрока во время дисквалификации.

«Ожидание окончания дисквалификации немного изматывает, но он упорно готовится к возвращению. Бальде точно успеет восстановиться», — сказал Пасторелло «СЭ».

В сентябре сенегальский футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

26 августа 2022 года 27-летний Бальде присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.