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13 октября, 18:34

Агент Бальде заявил, что игрок вернется в состав «Спартака» в форме

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» о тренировках игрока во время дисквалификации.

«Ожидание окончания дисквалификации немного изматывает, но он упорно готовится к возвращению. Бальде точно успеет восстановиться», — сказал Пасторелло «СЭ».

В сентябре сенегальский футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

26 августа 2022 года 27-летний Бальде присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.

Бальде Кейта
ФК Спартак (Москва)
3
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П
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