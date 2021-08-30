Главный тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Жалич подтвердил что полузащитник Никола Влашича перейдет из ЦСКА в «Вест Хэм», сообщает Net.hr.

«Трансфер? Меня это немного беспокоит, так как все мысли игрока должны быть связаны с матчем, а не с переходом. Но я знаю, что Никола уладил все вопросы в Лондоне и будет полностью сконцентрирован на игре в Москве. Понимаю, как для карьеры футболиста важен такой переход, но сейчас он должен думать о сборной.

Считаю, что Никола заслуживает большего клуба, чем «Вест Хэм». Но он знает, что делает. Ждем, что затем он сделает еще один шаг вперед в карьере», — сказал Далич.

Ранее сообщалось, что 23-летний хорватский полузащитник согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года, по которому он будет получать 4 млн евро в год.

Лондонский клуб планирует объявить о трансфере Влашича в понедельник, 30 августа.

В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ он отыграл пять матчей, отдав одну результативную передачу.