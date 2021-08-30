Кафельников: «Смена тренера не поможет «Спартаку»! Вся проблема во владельце»

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал возможную отставку главного тренера красно-белых Руя Витории.

По данным «РБ-Спорт», красно-белые планируют уволить португальского специалиста без компенсации до конца соглашения. Контракт подписан таким образом, что в стартовый период работы португальца в клубе компенсация при увольнении составит 1,5 миллиона евро.

«Я уже говорил, что может помочь клубу смена владельца. Никакая смена тренера не поможет «Спартаку». Вся проблема, к сожалению, во владельце. Моя позиция по этому вопросу не изменится», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Кцубеевой.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место, набрав семь очков.