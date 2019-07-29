Главный тренер "Рубина" рассказал, как помог Шаронову попасть на стажировку в "Вильярреал"

Главный тренер "Рубина" испанец Эдуардо Докампо вспомнил, о том как познакомился с Романом Шароновым, исполняющим обязанности главного тренера команды.

- У Шаронова появился интерес к тому, что мы, испанские методисты, делали в академии, - цитирует Докампо sport.business-gazeta. - Когда он начал работать там, то искренне сказал, что хочет учиться и начал участвовать в процессе. Роман хотел поехать на стажировку, и мы организовали ему поездку в "Атлетик" из Бильбао, "Вильярреал". У него всегда был интерес, и он по-прежнему продолжает развиваться.

Свой ближайший матч "Рубин" проведет дома в понедельник 29 июля в рамках 3-го тура РПЛ против "Ахмата". Начало встречи в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.