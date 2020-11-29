Главный тренер «Ротора» раскритиковал пенальти в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:2).

— Я не удивлюсь, если этот пенальти, как и в первом круге, позже будет признан неправильным. Здесь была обоюдная борьба. В моем понимании, тут нужно давать бороться, — отметил Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер». — Никто не выпрыгивал, кто первый упал, и мы получаем пенальти.

Даже после этого мяча в начале игры мы не сломались. Может быть изменилось мнение у тренера «Спартака» о типичной российской команде.

— Доменико конкретизировал, сказав, что имел в виду активную игру флангами...

— В первом тайме мы пять раз очень здорово выбегали в контратаку. Не хватило последнего или предпоследнего паса. Во втором тайме мы не выпускали соперника 30 минут за центр поля. Мы доминировали. В этот момент нужно было дожимать.

— Почему такое количество моментов, но нет голов?

— Где-то не хватило удачи и везения, а где-то исполнения. Мы на разных полюсах со «Спартаком», но по игре мы ни в чем не уступали.