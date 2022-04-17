Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:55

Карпин: «Ростов» добирался до Тулы на поезде и еще три часа на автобусе. Но все это отговорки»

Карпин рассказал, что «Ростов» добирался до Тулы на матч с «Арсеналом» на поезде и автобусе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, видит ли он, что команда ментально и по классу становится лучше.

«По классу, наверное, сложно говорить еще пока. Мало совсем еще времени прошло. Понятно, что какие-то результаты неплохие помогают в этом. Но класс не появляется ни за неделю, ни за месяц. Его годами надо улучшать и вырабатывать. Ментально? Пытаемся, чтобы молодые игроки не тушевались, не боялись ничего и играли в футболе. А результат придет», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Также тренер ответил на вопрос о том, может ли повлиять на игру команды то, что она тренировалась перед матчем 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» на искусственном газоне.

«Все может повлиять негативно. «Локомотив» едет в Ростов, и все говорят, что они едут на поезде. А «Ростов» добирался до Тулы на поезде и еще три часа на автобусе, а потом тренировались на искусственном поле. Но все это отговорки и отмазки. Об этом думать игрокам запрещено. Поспали в поезде, ничего страшного. Не дали нам натуральное поле, злее будем», — сказал он.

Встреча «Ростова» с «Арсеналом» пройдет в Туле. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ростов

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ростов
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
«Арсенал» — «Ростов»: нападающий гостей Компличенко открыл счет
Божович перед матчем с «Ростовом»: «У меня каждая вторая команда в России — бывшая»
Гаврилов считает, что увольнение Ваноли не изменит ситуацию в «Спартаке»
«Сочи» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 17 апреля 2022 года
«Арсенал» — «Ростов»: Деспотович, Полоз и Комличенко выйдут на поле с первых минут
«Арсенал» — «Ростов»: смотреть прямую трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божович перед матчем с «Ростовом»: «У меня каждая вторая команда в России — бывшая»

«Арсенал» — «Ростов»: нападающий гостей Компличенко открыл счет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости