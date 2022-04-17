Карпин: «Ростов» добирался до Тулы на поезде и еще три часа на автобусе. Но все это отговорки»

Карпин рассказал, что «Ростов» добирался до Тулы на матч с «Арсеналом» на поезде и автобусе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, видит ли он, что команда ментально и по классу становится лучше.

«По классу, наверное, сложно говорить еще пока. Мало совсем еще времени прошло. Понятно, что какие-то результаты неплохие помогают в этом. Но класс не появляется ни за неделю, ни за месяц. Его годами надо улучшать и вырабатывать. Ментально? Пытаемся, чтобы молодые игроки не тушевались, не боялись ничего и играли в футболе. А результат придет», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Также тренер ответил на вопрос о том, может ли повлиять на игру команды то, что она тренировалась перед матчем 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» на искусственном газоне.

«Все может повлиять негативно. «Локомотив» едет в Ростов, и все говорят, что они едут на поезде. А «Ростов» добирался до Тулы на поезде и еще три часа на автобусе, а потом тренировались на искусственном поле. Но все это отговорки и отмазки. Об этом думать игрокам запрещено. Поспали в поезде, ничего страшного. Не дали нам натуральное поле, злее будем», — сказал он.

Встреча «Ростова» с «Арсеналом» пройдет в Туле. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.