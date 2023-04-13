Карпин ответил Василию Еремякину: «Агроном-президент «Оренбурга» мог бы постелить в Оренбурге натуральный газон»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свои слова про поле «Оренбурга» (2:2) после матча 22-го тура РПЛ.

— После игры с «Оренбургом» вы выражали недовольство полем...

— Давайте так: где я выражал недовольство? На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю почему так возбудились некоторые люди, например, агроном-президент «Оренбурга».

— Василий Еремякин посетовал на то, что «Оренбургу» нужно 14 раз за сезон переходить с искусственного газона на натуральный.

— Ну он же сам сказал, что он — агроном-президент! Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он еще и ученый-агроном! Думаю, у него поле было бы всегда в идеальном состоянии. Но, видимо, пока не дошли руки до этого.