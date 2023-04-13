Родригао: «Чуть тяжелее учить русский, когда в команде много бразильцев»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о большой бразильской диаспоре игроков в команде, а также рассказал, начал ли изучать русский язык.

«Когда так много соотечественников, это все упрощает. И все делает интересным и увлекательным. Ты чувствуешь себя как дома. Но я уверен, что даже если бы не было столько бразильцев, мне было бы комфортно. Я хорошо лажу с другими иностранцами, клуб прекрасно организован, а город очень гостеприимен. Моей семье здесь очень комфортно. Адаптация прошла максимально быстро. Мы много проводим время с бразильцами. Выбираемся на ужин большой компанией. С российскими игроками тоже устраиваем какие-то совместные мероприятия. Но если выбирать одного человека, то выберу Дугласа. Он мой самый близкий человек в «Зените». Учу ли русский язык? Думаю, с каждым днем мой русский улучшается. Всегда слушаю, что говорят вокруг меня, что-то спрашиваю. Возможно, чуть тяжелее учить русский, когда в команде много иностранцев, которые говорят с тобой на одном языке. Но первый год в Сочи очень помог в изучении языка. Понимаю многие вопросы во время интервью. Постепенно разбираюсь в языке», — приводит слова Родригао Metaratings.ru.

Родригао выступает в России с июля 2021 года после перехода из португальского «Жил Висенте» в «Сочи». Бразильский защитник перешел в петербургский клуб в июле 2022 года. На счету Родригао 24 матча за «Зенит» и один гол.

В «Зените» помимо Родригао Бразилию представляют защитники Роберт Ренан и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан, а также вингер Малком.