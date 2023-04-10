Личка — о ничьей с «Ростовом»: «Неправильно, когда начинаешь бояться за результат»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2) в 22-м туре РПЛ.

«У нас не получилось во втором тайме играть с мячом так, как в первом. Играли больше в пас назад. [У нас] было три-четыре ситуации, когда играли назад, и вратарь [вынужденно] бил вперед. К сожалению, мы проиграли второй тайм и это только наша вина. Неправильно, когда начинаешь бояться за результат. Мы сами виноваты в этом результате», — сказал Личка в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч.Премьер».

«Ростов» с 45 очками оторвался от «Спартака» (42) в турнирной таблице РПЛ и занимает второе место. «Оренбург» с 33 очками закрепился на 8-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Зенит» 16 апреля. «Оренбург» дома сыграет с «Локомотивом» 16-го числа.