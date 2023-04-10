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Сегодня, 19:20

Карпин о судействе в матче с «Оренбургом»: «Вы знаете такое правило, что в атаке можно подыграть себе рукой? Это как!?»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом» (2:2) в 22-м туре РПЛ.

«Вторым таймом естественно доволен — что не бросили играть и забили два гола. Негатива больше не от команды, а от других людей. Не скажу, что «Оренбург» смотрелся лучше. (Обращаясь к корреспонденту по поводу первого гола «Оренбурга») Когда судья говорит, что он (Александр Эктов — Прим. «СЭ») рукой сыграл, но после этого сделал передачу: это как!? Как это трактовать? То есть в атаке можно подрабатывать себе рукой? Вы знаете такие правила? Потом было еще две передачи,» — сказал Карпин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч.Премьер».

«Ростов» с 45 очками оторвался от «Спартака» (42) в турнирной таблице РПЛ и занимает второе место. «Оренбург» с 33 очками закрепился на 8-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Зенит» 16 апреля. «Оренбург» дома сыграет с «Локомотивом» 16-го числа.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
8
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков: турнирная таблица РПЛ после 22-го тура

Личка — о ничьей с «Ростовом»: «Неправильно, когда начинаешь бояться за результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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