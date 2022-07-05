Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:0) на предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер».

«От матча к матчу мы прибавляем, — цитирует Галактионова пресс-служба «Нижнего Новгорода». — Я думаю, что будем еще сильнее. Ребята выполняют наши требования, решают поставленные перед ними задачи. Победа всегда приятна, но у нас нет эйфории от нее, потому что еще очень много игровых компонентов нам надо улучшать».

Досрочным победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков в трех матчах. «Нижний Новгород» имеет в своем активе 5 баллов, «Сочи» с тремя очками после двух игр занимает третью строчку, ЦСКА — последний.