Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:07

Галактионов — о победе над ЦСКА: «Победа всегда приятна, но у нас нет эйфории от нее»

Галактионов поделился эмоциями после победы над ЦСКА
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:0) на предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер».

«От матча к матчу мы прибавляем, — цитирует Галактионова пресс-служба «Нижнего Новгорода». — Я думаю, что будем еще сильнее. Ребята выполняют наши требования, решают поставленные перед ними задачи. Победа всегда приятна, но у нас нет эйфории от нее, потому что еще очень много игровых компонентов нам надо улучшать».

Досрочным победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков в трех матчах. «Нижний Новгород» имеет в своем активе 5 баллов, «Сочи» с тремя очками после двух игр занимает третью строчку, ЦСКА — последний.

Источник: https://t.me/fcnn52
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
В «фигурке» все переженились! Свадебный бум в главном российском виде спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Селекционный ужас Федотова: у ЦСКА один новичок на 12 потерь
Украинский защитник «Динамо» может перейти в швейцарский клуб
ЦСКА интересуется защитником сборной Северной Македонии
Автогол Кучаева, грусть Чалова, благодарность болельщикам: ЦСКА пока без побед этим летом
Форвард «Нижнего» Кротов: «Не помечаю матчи со «Спартаком». Все соперники принципиальные»
Нападающий «Нижнего Новгорода» оценил качество футбола на предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
В «Базеле» сообщили, что Чалов вернулся в ЦСКА
Адольфо Гайч объяснил, почему так тяжело адаптируется к России
Гайч рассказал о конкуренции с Заболотным
Адольфо Гайч уверен, что ЦСКА будет прогрессировать при Федотове
Адольфо Гайч: «Понимаем тренерскую идею Федотова»
Родригао: «Не скучаю по Федотову. Мне с Гараниным хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинский защитник «Динамо» может перейти в швейцарский клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости