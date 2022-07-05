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Сегодня, 09:34

«Пюник» арендовал полузащитника «Химок» Давидяна

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Химки» объявили о переходе полузащитника Давида Давидяна в «Пюник».

24-летний футболист проведет сезон-2022/23 в составе армянской команды на правах аренды.

Давидян перешел в «Химки» из «Алашкерта» в августе 2021 года. В прошлом сезоне игрок принял участие в 6 матчах химчан и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Пюник
ФК Химки
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