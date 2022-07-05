«Пюник» арендовал полузащитника «Химок» Давидяна

«Химки» объявили о переходе полузащитника Давида Давидяна в «Пюник».

24-летний футболист проведет сезон-2022/23 в составе армянской команды на правах аренды.

Давидян перешел в «Химки» из «Алашкерта» в августе 2021 года. В прошлом сезоне игрок принял участие в 6 матчах химчан и не отличился результативными действиями.