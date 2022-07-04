Украинский защитник «Динамо» может перейти в швейцарский клуб

Как стало известно «СЭ», защитник «Динамо» Иван Ордец ведет переговоры с «Базелем». 29-летний украинец может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение со швейцарским клубом на один год.

Нынешней весной Ордец ни разу не попадал в заявку на матчи бело-голубых. В московском клубе отмечали, что вероятность выступлений защитника за «Динамо» в следующем сезоне близится к нулю.

Ордец выступает за московский клуб с 2019 года. За это время он провел 62 матча, в которых отличился 5 раз.