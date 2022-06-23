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Галактионов высказался о возможном трансфере Кутепова в «Нижний Новгород»

Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе клуба к бывшему игроку московского «Спартака» Илье Кутепову.

«Совместно с селекционным отделом клубы мы рассматриваем много игроков. Более детально не готов сейчас рассказать», — приводит слова Галактионова Sport24.

Ранее об интересе «НН» к Кутепову сообщил «РБ Спорт».

Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел 5 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-23-galaktionov-otreagiroval-na-novost-ob-interese-nizhnego-novgoroda-k-kutepovu
Илья Кутепов
ФК Нижний Новгород
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