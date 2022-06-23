Гинер: «Все легионеры остаются. Фукс? Думаю, что да»
Гинер заявил, что все легионеры ЦСКА останутся в клубе
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с легионерами в московскоми клубе.
«Все легионеры остаются. Фукс? Думаю, что да», — приводит слова Гинера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
Вчера, 22 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Фукс может вернуться в «Интернасиональ» из-за решения ФИФА.
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