Гинер: «Все легионеры остаются. Фукс? Думаю, что да»

Гинер заявил, что все легионеры ЦСКА останутся в клубе

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с легионерами в московскоми клубе.

«Все легионеры остаются. Фукс? Думаю, что да», — приводит слова Гинера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Вчера, 22 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Фукс может вернуться в «Интернасиональ» из-за решения ФИФА.