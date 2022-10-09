Соболев забил 30-й гол за «Спартак» в чемпионате

Нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев оформили дубли в матче «Крыльев Советов» и сделали очередные шаги в снайперском рейтинге команды.

Голландец сократил до семи мячей отставание от лучшего бомбардира красно-белых в чемпионатах России Егора Титова, а россиянин вплотную подобрался к десятому месту, которое делят Робсон и Николай Писарев.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России