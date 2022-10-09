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9 октября, 16:19

Соболев забил 30-й гол за «Спартак» в чемпионате

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев оформили дубли в матче «Крыльев Советов» и сделали очередные шаги в снайперском рейтинге команды.

Голландец сократил до семи мячей отставание от лучшего бомбардира красно-белых в чемпионатах России Егора Титова, а россиянин вплотную подобрался к десятому месту, которое делят Робсон и Николай Писарев.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

1995-2008

324

86

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

160

79

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

Александр Ширко

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

1993-2000

112

35

Робсон

1997-2001

102

32

Николай Писарев

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Александр Соболев

2020-н.в.

70

31

Артем Дзюба

2006-2013, 2014

126

26

Александр Соболев
Квинси Промес
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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