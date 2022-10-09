Соболев забил 30-й гол за «Спартак» в чемпионате
Нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев оформили дубли в матче «Крыльев Советов» и сделали очередные шаги в снайперском рейтинге команды.
Голландец сократил до семи мячей отставание от лучшего бомбардира красно-белых в чемпионатах России Егора Титова, а россиянин вплотную подобрался к десятому месту, которое делят Робсон и Николай Писарев.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
160
|
79
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|
Александр Соболев
|
2020-н.в.
|
70
|
31
|
Артем Дзюба
|
2006-2013, 2014
|
126
|
26
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1