Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к каждому матчу»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о подготовке команды к оставшейся части сезона.

— Когда мы увидим «Краснодар» Владимира Ивича?

— Время покажет. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы подготовиться к каждому матчу, попытаться выиграть каждый матч. Мой «Краснодар» может быть через 3 месяца, может меньше, может, больше. У нас два месяца, чтобы подготовиться к официальным играм.

Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» 4 января. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров.