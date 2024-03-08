Ивич намекнул на заговор против «Краснодара»: «Кто-то хочет показать нам, где наше место»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил работу арбитра Василия Казарцева в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Конечно, я хочу кое-что сказать. У нас было 10 игроков на поле на протяжении 40 минут, из-за второй желтой карточки Олусегуну. Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте. Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место», — сказал Ивич.

Олусегун получил первую желтую карточку на 43-й минуте за то, что толкнул соперника. На 49-й минуте встречи нигериец получил второе предупреждение за то, что ударил локтем в лицо полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.

Олусегун пропустит матч «Краснодара» против «Балтики» в 21-м туре чемпионата России-2023/24.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 20 матчах. Вторым идет «Зенит», у которого 37 очков и на одну игру меньше.