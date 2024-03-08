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8 марта, 21:43

Ивич намекнул на заговор против «Краснодара»: «Кто-то хочет показать нам, где наше место»

Главный тренер «Краснодара» Ивич намекнул на заговор против команды
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил работу арбитра Василия Казарцева в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Конечно, я хочу кое-что сказать. У нас было 10 игроков на поле на протяжении 40 минут, из-за второй желтой карточки Олусегуну. Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте. Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место», — сказал Ивич.

Олусегун получил первую желтую карточку на 43-й минуте за то, что толкнул соперника. На 49-й минуте встречи нигериец получил второе предупреждение за то, что ударил локтем в лицо полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна.

Олусегун пропустит матч «Краснодара» против «Балтики» в 21-м туре чемпионата России-2023/24.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 20 матчах. Вторым идет «Зенит», у которого 37 очков и на одну игру меньше.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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