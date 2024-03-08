Ивич – после поражения «Краснодара»: «Вдесятером были лучше «Ростова»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги матча против «Ростова» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«Быки» провели почти половину матча в меньшинстве – на 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун.

«Игра была интересна, особенно во втором тайме. В первом тайме соперник особо ничего не создавал, забил мяч после одной ситуации – это было неприятно. У «Ростова» было владение, но ничего конкретного. Мы знали, что соперник начнет давить, у некоторых наших игроков в начале матча не было решительности, уверенности.

Во втором тайме, когда нас осталось 10, мы были лучше соперника, создавали моменты, забивали. Конечно, пропустили после ошибки, это происходит не в первый раз. Над этим нужно работать и идти дальше», – сказал Ивич на пресс-конференции.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».