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8 марта, 21:36

Ивич – после поражения «Краснодара»: «Вдесятером были лучше «Ростова»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги матча против «Ростова» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«Быки» провели почти половину матча в меньшинстве – на 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун.

«Игра была интересна, особенно во втором тайме. В первом тайме соперник особо ничего не создавал, забил мяч после одной ситуации – это было неприятно. У «Ростова» было владение, но ничего конкретного. Мы знали, что соперник начнет давить, у некоторых наших игроков в начале матча не было решительности, уверенности.

Во втором тайме, когда нас осталось 10, мы были лучше соперника, создавали моменты, забивали. Конечно, пропустили после ошибки, это происходит не в первый раз. Над этим нужно работать и идти дальше», – сказал Ивич на пресс-конференции.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».

Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Владимир Ивич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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