Ивич объяснил, почему «Краснодару» сложно играть с «Ростовом»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от «Ростова» (1:2) в 20-м туре РПЛ рассказал почему его команда испытывает проблемы в матчах с ростовчанами в этом сезоне.
«Быки» провели почти половину матча в меньшинстве — на 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун.
— После игры Константин Генич написал: «Краснодар» не будет бороться за чемпионство, пока не станет постоянно играть от себя, а не подстраиваясь под соперника". Согласны ли вы?
— Значит, он хорошо знает футбол. Может быть, он даже тренер.
— В этом сезоне «Ростов» — один из самых неудобных для «Краснодара» соперников. Почему так?
— С момента, когда я стал тренером «Краснодара», мы играли с «Ростовом» 4 раза. Из четырех матчей мы выиграли у «Ростова» три. Единственный — сейчас — проиграли. Это мой ответ.
— Вопрос про этот сезон.
— В этом сезоне мы сыграли с «Ростовом» дважды. Сначала дома победили 3:2, а сегодня, к сожалению, проиграли 1:2. Мы знаем «Ростов», знаем особенности, которые у него есть во время игры, на которые надо обращать внимание. Чтобы выигрывать, надо понимать соперника. Те хорошие качества, которые есть у тебя, нужно использовать, чтобы побороть соперника и забрать 3 очка. У нас есть свой способ игры, мы его, конечно, использовали. Но на поле есть соперник, оказывающий давление. Это живые люди, а не манекены. Когда мы играли 40 минут в меньшинстве, какая команда выглядела лучше? Все зависит не только от команды, но и от соперника. Мы играем против живых людей, — сказал Ивич на пресс-конференции.
«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5