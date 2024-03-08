Ивич объяснил, почему «Краснодару» сложно играть с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от «Ростова» (1:2) в 20-м туре РПЛ рассказал почему его команда испытывает проблемы в матчах с ростовчанами в этом сезоне.

«Быки» провели почти половину матча в меньшинстве — на 49-й минуте вторую желтую карточку получил Олакунле Олусегун.

— После игры Константин Генич написал: «Краснодар» не будет бороться за чемпионство, пока не станет постоянно играть от себя, а не подстраиваясь под соперника". Согласны ли вы?

— Значит, он хорошо знает футбол. Может быть, он даже тренер.

— В этом сезоне «Ростов» — один из самых неудобных для «Краснодара» соперников. Почему так?

— С момента, когда я стал тренером «Краснодара», мы играли с «Ростовом» 4 раза. Из четырех матчей мы выиграли у «Ростова» три. Единственный — сейчас — проиграли. Это мой ответ.

— Вопрос про этот сезон.

— В этом сезоне мы сыграли с «Ростовом» дважды. Сначала дома победили 3:2, а сегодня, к сожалению, проиграли 1:2. Мы знаем «Ростов», знаем особенности, которые у него есть во время игры, на которые надо обращать внимание. Чтобы выигрывать, надо понимать соперника. Те хорошие качества, которые есть у тебя, нужно использовать, чтобы побороть соперника и забрать 3 очка. У нас есть свой способ игры, мы его, конечно, использовали. Но на поле есть соперник, оказывающий давление. Это живые люди, а не манекены. Когда мы играли 40 минут в меньшинстве, какая команда выглядела лучше? Все зависит не только от команды, но и от соперника. Мы играем против живых людей, — сказал Ивич на пресс-конференции.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».