«Чего бояться? Дайте поиграть-то». Юран высказал претензии арбитрам после первого тайма матча против «Зенита»

Юран высказал претензии арбитрам после первого тайма матча против «Зенита»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран после завершения первого тайма матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» высказал претензии арбитрам.

«Чего бояться? Дайте поиграть-то. Надо туда и сюда давать», — возмущался тренер.

«Химки» уступают «Зениту» после первого тайма со счетом 0:1.

Эта встреча стала первой в новом сезоне Российской премьер-лиги.