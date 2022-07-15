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«Чего бояться? Дайте поиграть-то». Юран высказал претензии арбитрам после первого тайма матча против «Зенита»

Юран высказал претензии арбитрам после первого тайма матча против «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран после завершения первого тайма матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» высказал претензии арбитрам.

«Чего бояться? Дайте поиграть-то. Надо туда и сюда давать», — возмущался тренер.

«Химки» уступают «Зениту» после первого тайма со счетом 0:1.

Эта встреча стала первой в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Химки
1
2
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