Артига: «Доверяем словам Садыгова, верим, что долги в «Химках» погасят»

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что инвестор клуба Туфан Садыгов обещал погасить все долги.

Ранее стало известно, что перед игроками подмосковной команды появились долги по зарплате.

«Он объяснил ситуацию. Мы доверяем его словам. После матча он был в раздевалке, поблагодарил команду, сказал, что важная победа. Мы доверяем. И игроки тоже. Если бы не доверяли, поехали бы уже домой», — приводит «РБ Спорт» слова Артиги.

После 22 туров «Химки» с 23 очками располагаются на 10-й позиции в чемпионате России.