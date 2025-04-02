Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ до 54 процентов

Аналитическая система портала Opta обновила данные касательно шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Наибольшие шансы на титул у «Краснодара» — 53,9 процента, чемпионство «Зенита» оценивается в 32 процента. Победа «Спартака» в этом сезоне РПЛ оценивается в 11 процентов. Далее идут московское «Динамо» (1,7 процента), ЦСКА (1,1) и «Локомотив» (0,4).

Ранее чемпионство «Краснодара» оценивалось в 47 процентов, «Зенита» — в 29, а «Спартака» — в 19.

После 22 туров РПЛ «Краснодар» лидирует с 49 очками. Второе место занимает «Зенит» — 46, третье — «Спартак» (44).