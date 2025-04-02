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2 апреля, 19:00

Личка заявил, что Дзюба был бы полезен «Динамо»

Руслан Минаев
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба смог бы принести пользу бело-голубым.

«Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле. Понятно, что от него нельзя требовать игры в прессинг, но он очень хорошо держит мяч, играет спиной», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Тренер отметил, что пока рано думать о потенциальном переходе Дзюбы в «Динамо».

«Ближе к лету посмотрим — нужно собрать мнение спортивного директора, руководства клуба и уже потом принимать решение», — сказал он.

Артем Дзюба.Откровенный Дзюба: восхищается Карпиным, подкалывает Кержакова и советует таблетки Бубнову

36-летний Дзюба в этом сезоне забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Акрон». Контракт форварда истекает летом 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Марцел Личка
РПЛ
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3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
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 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
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