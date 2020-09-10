Главный тренер «Динамо» высказался по поводу лимита на легионеров
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о том, что он думает по поводу лимита на легионеров.
— Новый лимит «8+17» играет против «Динамо», ведь уже есть восемь иностранцев в заявке?
— Это хорошее правило. Нет смысла набирать большое количество легионеров, которые будут сидеть в запасе. Если у тебя есть восемь мест, то это должны быть действительно качественные иностранцы, которые способны приносить результат. У нас все легионерские позиции заняты, место может освободиться в двух случаях: если поступит заманчивое предложение, которое устроит клуб, или игрок сам выразит желание уйти. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Кирилла Новикова читайте здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/glavnyy-trener-dinamo-kirill-novikov-v-intervyu-se-o-novichkah-pobede-nad-zenitom-evrokubkah-i-drugom-1709056/