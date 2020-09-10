Главный тренер «Динамо» высказался по поводу лимита на легионеров

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о том, что он думает по поводу лимита на легионеров.

— Новый лимит «8+17» играет против «Динамо», ведь уже есть восемь иностранцев в заявке?

— Это хорошее правило. Нет смысла набирать большое количество легионеров, которые будут сидеть в запасе. Если у тебя есть восемь мест, то это должны быть действительно качественные иностранцы, которые способны приносить результат. У нас все легионерские позиции заняты, место может освободиться в двух случаях: если поступит заманчивое предложение, которое устроит клуб, или игрок сам выразит желание уйти. (Константин Алексеев)

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