Гафин: «Главные тренеры по своей воле делают трансферы»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что у клуба нет джентельменского соглашения с «Ростовом».

— У Марцела Лички было джентльменское соглашение с «Оренбургом». У вас с «Ростовом» такого соглашения нет?

— Нет такой ситуации, где главные тренеры по своей воле делают трансферы. Тренеры тренируют, клубы делают трансферы.

— Что значит переманивать? Я буду звонить и переманивать игрока? — добавил главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

— Один тренер так делал.

— Вот у него и спрашивайте, — сказал тренер.