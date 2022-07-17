Йоканович: «Я совершенно не удивлен уровнем чемпионата, в РПЛ не так-то просто играть»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопросы журналистов после своего первого официального матча в России, который пришелся на игру первого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
— Вы ожидали такой игры от «Ростова», который занял девятое место в прошлом сезоне?
— Я совершенно не удивлен уровнем чемпионата, в РПЛ не так-то просто играть. Мне удалось посмотреть матчи «Ростова» против «Краснодара» на сборах, так что их игрой я не был удивлен. Я впервые работаю в России, но четко понимаю уровень футбола. Здесь выступают игроки, которые очень хорошо развиты физически и технически подкованы.
— В начале матча гости смотрелись лучше, как и во втором тайме. Почему?
— Я согласен с тем, что в начале матча они смотрелись лучше, но во второй половине мы играли очень хорошо до пропущенного гола. Да, потом они были ближе к победе, но это футбол. Мы играли против очень хорошего соперника, которого тренирует наставник сборной России, и который показал очень хорошую игру. Так что нужно отдать им должное. Сегодня мы сыграли вничью, но матч мог закончиться как победой «Ростова», так и нашей победой. Согласен, что мы могли сыграть лучше, но мы вместе только 3,5 недели, и это была наша первая игра. На следующей неделе мы постараемся сыграть лучше, чем сегодня.
— Почему вы решили поменять капитана команды и сделали выбор в пользу Даниила Фомина?
— Антон Шунин был капитаном в прошлом сезоне, но тогда в команде был другой тренер. Его статус в команде не меняется. Я решил, что пришло время Даниила быть лидером и капитаном команды. Он сегодня показал свои лидерские качества. Это было мое решение, и я несу за него ответственность.
— Как оцените игру центральных защитников? Будут ли приобретения в эту линию?
— Сергей Паршивлюк и Александр Кутицкий провели хороший матч. Для них это не основная позиция, так что им было непросто, но они не совершили серьезных ошибок. Я удовлетворен игрой обоих футболистов. Мы потеряли трех важных игроков в этой зоне в межсезонье, так что нам нужно решить эту проблему. Даже чисто математически, чтобы вернуться на тот же уровень, нам нужно подкрепление.
— Показалось, что вы были очень спокойным на бровке? Вы всегда так себя ведете во время матча?
— Я уже много лет тренирую, и у меня было много как побед, так и поражений. Я стараюсь всегда помогать своим футболистам и давать необходимые указания по ходу игры. Если вы считаете меня неэмоциональным, то это ваше восприятие. Моя же главная функция — это быть рядом с командой и поддерживать ее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1