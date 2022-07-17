Йоканович: «Я совершенно не удивлен уровнем чемпионата, в РПЛ не так-то просто играть»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопросы журналистов после своего первого официального матча в России, который пришелся на игру первого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Вы ожидали такой игры от «Ростова», который занял девятое место в прошлом сезоне?

— Я совершенно не удивлен уровнем чемпионата, в РПЛ не так-то просто играть. Мне удалось посмотреть матчи «Ростова» против «Краснодара» на сборах, так что их игрой я не был удивлен. Я впервые работаю в России, но четко понимаю уровень футбола. Здесь выступают игроки, которые очень хорошо развиты физически и технически подкованы.

— В начале матча гости смотрелись лучше, как и во втором тайме. Почему?

— Я согласен с тем, что в начале матча они смотрелись лучше, но во второй половине мы играли очень хорошо до пропущенного гола. Да, потом они были ближе к победе, но это футбол. Мы играли против очень хорошего соперника, которого тренирует наставник сборной России, и который показал очень хорошую игру. Так что нужно отдать им должное. Сегодня мы сыграли вничью, но матч мог закончиться как победой «Ростова», так и нашей победой. Согласен, что мы могли сыграть лучше, но мы вместе только 3,5 недели, и это была наша первая игра. На следующей неделе мы постараемся сыграть лучше, чем сегодня.

— Почему вы решили поменять капитана команды и сделали выбор в пользу Даниила Фомина?

— Антон Шунин был капитаном в прошлом сезоне, но тогда в команде был другой тренер. Его статус в команде не меняется. Я решил, что пришло время Даниила быть лидером и капитаном команды. Он сегодня показал свои лидерские качества. Это было мое решение, и я несу за него ответственность.

— Как оцените игру центральных защитников? Будут ли приобретения в эту линию?

— Сергей Паршивлюк и Александр Кутицкий провели хороший матч. Для них это не основная позиция, так что им было непросто, но они не совершили серьезных ошибок. Я удовлетворен игрой обоих футболистов. Мы потеряли трех важных игроков в этой зоне в межсезонье, так что нам нужно решить эту проблему. Даже чисто математически, чтобы вернуться на тот же уровень, нам нужно подкрепление.

— Показалось, что вы были очень спокойным на бровке? Вы всегда так себя ведете во время матча?

— Я уже много лет тренирую, и у меня было много как побед, так и поражений. Я стараюсь всегда помогать своим футболистам и давать необходимые указания по ходу игры. Если вы считаете меня неэмоциональным, то это ваше восприятие. Моя же главная функция — это быть рядом с командой и поддерживать ее.