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Сегодня, 04:14

Тренер «Факела»: «Мы сыграли с «Краснодаром» строго по плану»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

«Приятное ощущение, потому что, на мой взгляд, получился праздник футбола. Прекрасная атмосфера на стадионе, прекрасный футбол. Мы довольны тем, что вот так сделали свой первый шаг. Да, мы сожалеем, что не реализовали голевые моменты. Это были хорошие моменты, которые надо реализовывать. Я очень благодарен парням, потому что мы сыграли строго по плану, дисциплинированно», — сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.

В следующем туре «Факел» сыграет на выезде с «Ахматом» 24 июля. «Краснодар» дома проведет со «Спартаком» 23 июля.

ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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