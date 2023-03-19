Федотов: «Та страсть, которую демонстрировали ребята, стала залогом победы над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

— Это заслуженная победа. Мы доминировали первый тайм. Сложное поле, серьезный соперник, но мы приложили максимум усилий, — начал Федотов. — Хотя во втором тайме была уже более позиционная игра, соперник выпустил третьего защитника, но тем не менее нам удалось победить. Мы очень этого хотели, хотели подарить эту победу нашим преданным болельщикам. Та страсть, которую демонстрировали сегодня ребята, стала залогом сегодняшней победы.

— Не показалось, что «Зенит» не реализовал весь свой потенциал, что им не так нужна была сегодня победа, как ЦСКА?

— Нет необходимости говорить сейчас о «Зените», это дело тренера питерцев. Мы поблагодарим нашу команду, которая не позволила «Зениту» реализовать потенциал. А мы свой потенциал реализуем с большим удовольствием.

— Наступает двухнедельный перерыв. Очень часто наблюдаем, как наступает у команд спад после таких периодов. Что нужно сделать, чтобы этот спад не наблюдать?

— У кого-то одна, у кого-то две игры. 28 ребята уже вернутся в расположение команд, и у нас будет время привести всех в чувства. Сейчас большие сложности с перелетами: Южная Корея, Япония, кто-то летит в Чили — Хесус и Мендес. Сейчас товарищеские матчи, все-таки есть запас времени, чтобы они смогли акклиматизироваться к реалиям Москвы.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.