Круговой: «У «Зенита» не получилось создать моменты в атаке. ЦСКА играл очень грамотно»
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что не получилось у команды в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
— Почему номера были золотыми?
— Не знаю. Просто белая форма, нанесли номера, никак не связано с чемпионством.
— Что сегодня не получилось?
— Создать моменты в атаке. ЦСКА играл очень грамотно. Моменты были, но уже после пропущенного. Не дожали. Вылет от «Динамо» — по пенальти, создавали моменты. А тут практически ничего не могли создать. Поражение от ЦСКА больнее.
— Что сказал Семак?
— Не знаю, в кабинете лежал. Со спиной проблемы. Самочувствие? Тяжело.
— Как на вас влияет, что у вас большой отрыв?
— У нас нет ощущения, что мы играем с запасом. Чего-то не хватает нам. Надеюсь, что после перерыва вернемся в оптимальном состоянии.
— «Зенит» привыкли считать непобедимым.
— Любую команду можно обыграть. Даже «Зенит». Сегодня так, завтра будет по-другому.
— Все говорят про ваше чемпионство...
— Не хочу даже думать об этом. У нас все впереди. Будем готовиться к следующим матчам. Обязательно выигрываем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4