Федотов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к Терехову

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, кто из игроков московского клуба не сыграет в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер», а также прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Сочи» Сергею Терехову.

— Кто не сыграет на турнире?

— Бийол, Медина, Сигурдссон, Эджуке участвовали в матчах сборных. В первых матчах они не будут играть. Но мы надеемся, что их функциональное состояние позволит участвовать в матчах. Есть хороший шанс у молодых, у резерва показать свои притязания на попадание в основу.

— Правда, что ЦСКА хочет купить Терехова?

— Слухи не хочется комментировать. Терехов — серебряный медалист РПЛ, квалифицированный футболист, который может закрыть несколько позиций.

Помимо ЦСКА в турнире примут участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.