Гендиректор «Зенита» Медведев: «Мы были бы рады, если бы сыграли со «Спартаком» на «Кубке Матч Премьер»

Александр Медведев рассказал, как отреагировал на то, что «Спартак» не будет принимать в «Кубке Матч Премьер»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как отреагировал на то, что «Спартак» не будет принимать участие в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер».

— Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что «Спартак» не сыграет на турнире?

— По нашей информации, «Спартаку» предлагали принять участие в турнире, и мы были бы искренне рады, если бы сыграли с ним еще раз. Почему они не сыграют — лучше спросить у «Спартака». У нас хороший состав, чего стоит интрига в матчах «Сочи» и ЦСКА, — сказал Медведев на пресс-конфернции.

«Спартак» впервые не сыграют на турнире «Кубок Матч Премьер». До этого московская команда выиграла три из четырех состоявшихся турниров Кубок Матч Премьер.