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Федотов об уходе Эджуке: «Это можно назвать одним словом — безобразие»

Федотов назвал безобразием уход Эджуке из ЦСКА
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Чидера Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о том, что нападающий армейцев Чидера Эджуке воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с клубом.

«Нас и так не слишком много. Пока происходит только исход футболистов. Отреагировали, как данность. Что мы можем в этой ситуации поделать, все клубы попадают. Одним словом можно назвать — безобразие», — сказал Федотов в эфире matchtv.ru.

Ранее в ЦСКА добавили, что планируют обжаловать решение ФИФА.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Чидера Эджуке
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