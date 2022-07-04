Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о том, что нападающий армейцев Чидера Эджуке воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с клубом.

«Нас и так не слишком много. Пока происходит только исход футболистов. Отреагировали, как данность. Что мы можем в этой ситуации поделать, все клубы попадают. Одним словом можно назвать — безобразие», — сказал Федотов в эфире matchtv.ru.

Ранее в ЦСКА добавили, что планируют обжаловать решение ФИФА.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.